◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）２球続いたスライダーを、日本ハム・レイエスは完璧に捉えた。同点の８回、１死走者なし。西武・甲斐野の１２６キロを左中間へ運んだ。決勝の７号ソロに「チームの勝ちに貢献できて、最高の気分」と笑った。初回に先制の右翼線適時二塁打を放つと、３回には勝ち越しの右前適時打。３安打３打点と４番の働きを見せた。一発が出なくても、焦らず自分を信じた。４