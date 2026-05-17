◆パ・リーグ 日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）

２球続いたスライダーを、日本ハム・レイエスは完璧に捉えた。同点の８回、１死走者なし。西武・甲斐野の１２６キロを左中間へ運んだ。決勝の７号ソロに「チームの勝ちに貢献できて、最高の気分」と笑った。初回に先制の右翼線適時二塁打を放つと、３回には勝ち越しの右前適時打。３安打３打点と４番の働きを見せた。

一発が出なくても、焦らず自分を信じた。４月までに３本塁打。打率は残っても、なかなか打球が上がらなかった。それでも「絶対に上がってくるのは分かっていたこと。ホームランが出てなくても何も心配していなかった」。直近６試合で４発目。いよいよ量産態勢に入ってきた。

“幸運のフレーズ”が好調を支えている。お立ち台に上がると「ミキティー！」と絶叫した。お笑い芸人・庄司智春の持ちネタを、フレーズが気に入り何度か自分も言ってみると、その日は猛打賞。いつの間にか本塁打を打つと、絶叫することが恒例になっていた。

連敗を２で止め、敗れたソフトバンクに代わって約１か月ぶりに３位浮上。新庄監督も「モーレ ムーチャス グラシアス（レイエスどうもありがとう）。頼りになるね、本当に」と感謝した。気温の上昇とともに本領を発揮し始めた主砲が、チームを一気に押し上げていく。（山口 泰史）