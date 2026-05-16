組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！着心地のよいストレスフリーな素材と、知性と品のそなわった美しいシルエット。ラクとキレイを両立したワンピースならば、シーンやテイストも垣根なく行き来できる、マイルレスな装いが可能に。【POINT】肌なじみのいいベージュのノースリーブワンピース。ゆるやかなAラインシルエットとほどよい光沢で歩くたび