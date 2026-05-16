2026年5月23日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北線の旅。旅人は、かとうかず子。京浜東北線京浜東北線は埼玉県の大宮駅から、神奈川県の横浜駅までの全長59.1kmを36駅で結びます。埼玉・東京・神奈川の一都二県を走る便利な通勤電車として首都圏在住の人にはお馴染みの路線です。かとうかず子1958年2月20日生まれ。愛知県名古屋市出身。1979年つかこうへい舞台「広島に原爆を落とす日」でデビュー。以後、映画やドラマなどで