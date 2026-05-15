日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表。FW上田綺世（フェイエノールト＝27）が前回22年カタール大会に続き2大会連続でメンバー入りを果たした。森保ジャパンの頼れるエースストライカーにとっては“吉報”の連続となった。4月29日には妻でモデルの由布菜月（28）とともに、双方のインスタグラムを通じて第1子となる女児が誕生したことを公表。「新し