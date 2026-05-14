[故障者情報]京都サンガF.C.は14日、FWマルコ・トゥーリオ(28)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、トゥーリオは5月2日に負傷。診断の結果、左長内転筋腱断裂と判明し、全治は約3か月になるという。きのう13日に日本を出発し、治療とリハビリのためにブラジルに一時帰国した。百年構想リーグでは13試合に出場し、チーム最多5得点を挙げていた。