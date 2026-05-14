今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。参列したSOPHIAの松岡充が取材に応じた。【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩松岡は「僕が最後にお会いしたは、ステージ上だった。その時は『必ず戻ってくるよ』と、ステージ上からファンの皆さんへ真矢さんが力強く。『真矢』コールをステージ上からすることが