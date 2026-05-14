SOPHIA松岡充、果たせなかったLUNA SEA真矢さんとのゴルフの約束 改めて天国でプレーの約束「待っててください」
今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。参列したSOPHIAの松岡充が取材に応じた。
【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩
松岡は「僕が最後にお会いしたは、ステージ上だった。その時は『必ず戻ってくるよ』と、ステージ上からファンの皆さんへ真矢さんが力強く。『真矢』コールをステージ上からすることができた。必ず戻ってきてくれるだろうと思ったんですけど、突然、悪化されたそうで…。正直、いなくなったのが信じられない」と病魔を憎んだ。「僕らにとって真矢さんだけじゃなくて、LUNA SEAのメンバーをインディーズの頃から見て背中を追いかけてきた。孤高のバンド。当初は怖いイメージがあったんですけど、SOPHIAがデビューした頃に真矢さんが音楽番組をやられていた。僕がゲストで出た時に『LUNA SEAのメンバーの真矢さんが、新人のよく知らない人たちから生意気な態度を取られたらムカつかないですか？そういう時はどうしてますか？』と聞いたんです。『そのアーティストのファンからしてみたら、そのアーティストが孤高。僕らのことを孤高で唯一の支えだと思ってくれているファンがいるように、それぞれにいる。その人たちのためにゲストの新人さんのいいところを引き出そうと思っている』と聞いた。スゴい人だと思った」と真矢さんの人柄を語った。
その後、その番組を松岡が引き継いだ。「正直、全く知らなかったり、後輩の新人さんで虚勢を張っている方もゲストの中にいた。正直『ん？』と思ったりもするけど、真矢さんの話を思い出して我慢できた」と影響を受けたという。ゴルフをする約束をしていたが、真矢さんの体調が悪化。回復傾向にあった時に行こうとしたが、悪天候により中止になってしまった。「それが心残り」と悔やんでいた。「真矢さんは、いつ会っても、どこで会っても、どんな状況で会っても、まず笑顔で。『元気？SOPHIA、うまくいってる？』と面倒を見てくれる。後輩たちにとても優しい先輩でした」と在りし日を語ると、最後は「真矢さん、ゴルフに一緒に行こうと言っていた約束、必ず果たしにそちらに行きますんで。待っててください。とにかくお疲れ様でした。ありがとうございました」と天国の真矢さんに語りかけていた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。2000年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。25年9月、20年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
祭壇には、真矢さんが好きだった紫色の花で彩られた。そして3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。また、会場の後方には、LUNA SEAの作品や表彰を飾った雑誌などが並べられた。そして、ドラムが2セット。祭りを愛した真矢さんの作った神輿が2基、和太鼓が3台飾られた。
【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩
松岡は「僕が最後にお会いしたは、ステージ上だった。その時は『必ず戻ってくるよ』と、ステージ上からファンの皆さんへ真矢さんが力強く。『真矢』コールをステージ上からすることができた。必ず戻ってきてくれるだろうと思ったんですけど、突然、悪化されたそうで…。正直、いなくなったのが信じられない」と病魔を憎んだ。「僕らにとって真矢さんだけじゃなくて、LUNA SEAのメンバーをインディーズの頃から見て背中を追いかけてきた。孤高のバンド。当初は怖いイメージがあったんですけど、SOPHIAがデビューした頃に真矢さんが音楽番組をやられていた。僕がゲストで出た時に『LUNA SEAのメンバーの真矢さんが、新人のよく知らない人たちから生意気な態度を取られたらムカつかないですか？そういう時はどうしてますか？』と聞いたんです。『そのアーティストのファンからしてみたら、そのアーティストが孤高。僕らのことを孤高で唯一の支えだと思ってくれているファンがいるように、それぞれにいる。その人たちのためにゲストの新人さんのいいところを引き出そうと思っている』と聞いた。スゴい人だと思った」と真矢さんの人柄を語った。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。2000年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。25年9月、20年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
祭壇には、真矢さんが好きだった紫色の花で彩られた。そして3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。また、会場の後方には、LUNA SEAの作品や表彰を飾った雑誌などが並べられた。そして、ドラムが2セット。祭りを愛した真矢さんの作った神輿が2基、和太鼓が3台飾られた。