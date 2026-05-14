ちょっとした疲れを癒したり、気分転換になったりと、甘いものは胃袋だけでなく心も満たしてくれる存在と感じる人も多いのでは？ 今回は、そんなひとときにぴったりな【ローソン】の「新作スイーツ」をご紹介します。手軽に楽しめるワンハンドタイプから、カフェ気分を味わえるおしゃれ系までピックアップ。気分に合わせて選んでみて！ コーヒーと合わせたい！ カフェ気分が味わえるスイーツ