甘いもので満たされたーーーいッ！【ローソン】の「新作スイーツ」食べてみる？

ちょっとした疲れを癒したり、気分転換になったりと、甘いものは胃袋だけでなく心も満たしてくれる存在と感じる人も多いのでは？ 今回は、そんなひとときにぴったりな【ローソン】の「新作スイーツ」をご紹介します。手軽に楽しめるワンハンドタイプから、カフェ気分を味わえるおしゃれ系までピックアップ。気分に合わせて選んでみて！

コーヒーと合わせたい！ カフェ気分が味わえるスイーツ

ココアパウダーをまとったホイップクリームが目を引く「とろけるチョコソースのガトーショコラ」は\297（税込）。カップの中には、主役のガトーショコラとチョコソースが入っています。コンビニスイーツを数多く食べてきた@oyatsu_panponさんは「食後に軽めのスイーツ気分」の人におすすめとコメントしています。

片手で食べられるお手軽スイーツ

ビジュアルはシンプルですが、「いろいろな食感と味わいが楽しめる」と@sujiemonさんが紹介するのは「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」。カスタードムースを薄いチョコレートでコーティングした一品で、お値段は\362（税込）。専用の紙容器に入っていて、ワンハンドで食べられるのも魅力です。

カスタード好きは必見！ ご褒美ケーキ

「しっかり甘くてコクもある、“満たされ系スイーツ”」と、@oyatsu_panponさんが感想を投稿したのは「カスタードプリンケーキ」。厚みがあるダマンド生地のうえには、カスタードホイップ。さらに、カスタードソース入りのカスタードプリンを重ねて、カラメルソースとカラメルチップをトッピングした一品は、ご褒美にぴったりの贅沢な一品です。お値段は\300（税込）。

もちもち × ぷるっぷるの新食感

人気シリーズの新フレーバー「もち食感ロール（カスタードプリン）」は、\408（税込）。もち米粉入りのもちもち生地で、プリン風味のクリームとカスタードプリンフィリングをくるりと巻いたボリューム感も魅力のスイーツです。気になる味わいについて@sujiemonさんは、「ぷるっぷる食感のプリンも最高」とべた褒めしています。

【ローソン】スイーツは短期間で商品が入れ替わるので、食べたいと思ったら迷わず駆け込んで！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N