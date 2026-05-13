中東情勢の影響で、高知名物の「ミレービスケット」が一部の商品で生産停止となっていることがわかりました。「ミレービスケット」を製造・販売する高知市の野村煎豆加工店によりますと、中東情勢の影響を受けて国内でナフサの供給が不安定になっていることから、包装資材の仕入れで停止や遅れが生じていて、一部の商品が生産停止になっているということです。現在、生産を停止しているのは「ミレー超ビッグパッ