Daichi Yamamotoが、新曲「Uber」を本日リリースした。本作は、DJ SCRATCH NICEがプロデュースを手がけ、シンガーのさらさを客演に迎えた一曲となっている。有機的なビートの上で、都会の慌ただしい日常の中でこぼれ落ちてしまいがちな感覚や、自分本来のリズムを取り戻すような視点を描き出しており、歌詞には、彼がこれまで幾度となく訪れてきた沖永良部島の情景も織り込まれているという。また、Daichi Yamamotoはワンマンライ