Daichi Yamamotoが、新曲「Uber」を本日リリースした。

本作は、DJ SCRATCH NICEがプロデュースを手がけ、シンガーのさらさを客演に迎えた一曲となっている。

有機的なビートの上で、都会の慌ただしい日常の中でこぼれ落ちてしまいがちな感覚や、自分本来のリズムを取り戻すような視点を描き出しており、歌詞には、彼がこれまで幾度となく訪れてきた沖永良部島の情景も織り込まれているという。

また、Daichi Yamamotoはワンマンライブ＜Kudos：Daichi Yamamoto Live 2026＞の開催を発表している。6月27日に東京・豊洲PITで行われる公演はすでにソールドアウトしており、5月31日に大阪・Zepp Nambaで開催される公演のチケットは、本日17時より最終先行受付がスタートした。なお、2026年のワンマンツアーは東京・大阪の2公演なので、残されたチャンスは大阪公演のみとなる。

◾️「Uber」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://linkco.re/Um9MU3Tz ▼楽曲クレジット

Written by Daichi Yamamoto, さらさ

Produced by DJ SCRATCH NICE

Mixed & Mastered by Naoya Tokunou

Photo by Daichi Yamamoto