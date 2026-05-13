「ブルージェイズ６−７レイズ」（１２日、トロント）ブルージェイズが延長戦の末に敗れ３連敗。岡本和真内野手は４打数無安打１四球で５月初めてのノーヒットゲームとなった。２点を追う延長十回、ゲレーロの犠飛で１点差に迫った。なおも２死無走者の状況で岡本が第５打席へ。カウント３−１と有利に勝負を進め、四球を選んで同点の走者となった。だが後続が倒れ１点差で敗れた。５点を追う七回、眠っていたブルージェイ