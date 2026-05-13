「ブルージェイズ６−７レイズ」（１２日、トロント）

ブルージェイズが延長戦の末に敗れ３連敗。岡本和真内野手は４打数無安打１四球で５月初めてのノーヒットゲームとなった。

２点を追う延長十回、ゲレーロの犠飛で１点差に迫った。なおも２死無走者の状況で岡本が第５打席へ。カウント３−１と有利に勝負を進め、四球を選んで同点の走者となった。だが後続が倒れ１点差で敗れた。

５点を追う七回、眠っていたブルージェイズ打線が目を覚ました。代打・サンチェスのタイムリーで１点を返すと、スプリンガー、代打・ピニャンゴの連続タイムリーで１点差に。なおも２死二塁からゲレーロの三ゴロをレイズ・カミネロが失策。この間に試合を振り出しに戻し、本拠地は大歓声に包まれた。

５月絶好調の岡本は５打席に立ち、１四球を選ぶも２三振を喫するなどノーヒットに。九回には三遊間のゴロに対してグラブに当てながらも捕球できず（記録は安打）勝ち越しのピンチを招いたが、投手陣が無失点で切り抜けた。しかし延長戦でサヨナラ勝ちに持って行くことはできなかった。

これでブルージェイズは３連敗。ア・リーグ東地区首位のレイズに地力の差を見せつけられる形となり、ゲーム差は１０・５へと開いてしまった。ア・リーグ連覇へ暗雲が立ちこめる結果となっている。