３回横浜ＤｅＮＡ１死、二塁打を放つ筒香＝横浜（花輪久写す）戻ってきた「ハマの主砲」の頼れる背中が、チームを元気づけた。上半身のコンディション不良で２軍調整していた横浜ＤｅＮＡの筒香が４月１８日の広島戦以来の１軍復帰を果たした。「３番・一塁」でスタメン出場すると、三回の２打席目に痛烈な打球で左中間を破る二塁打。３、４打席目は四球で出塁し、計３出塁。守備でも左右に飛んだゴロを軽快にさばいた。山