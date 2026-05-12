岡山南高校岡山・北区奥田 岡山市の高校生が、地元の食材を活用した総菜の開発に取り組んでいます。 生春巻きの具材には、岡山特産の黄ニラ。「あげ」で巻いたお寿司には、ひるぜん大根の漬物。 コロッケとお好み焼きには岡山県産のトマトを使ったイタリアンソースが掛かっています。学校名にちなみ、その名も「ミナミアンソース」。 総菜の開発を進めているのは、岡山市の岡山南高校商業学科