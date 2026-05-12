昨年度（2025年度）、岡山市の企業立地件数と固定資産投資額がいずれも大森市長就任後過去最高だったことが分かりました。 【写真を見る】【岡山市】2025年度の企業立地件数と固定資産投資額が過去最高に大森市長就任の2013年度以降 きょう（12日）の定例会見で大森市長が明らかにしたものです。岡山市が市街化調整区域の拡大を条件付きで認めたことや、企業が一定数の新規雇用を行なわなければならないという制限を撤廃したこ