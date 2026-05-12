ハマスタで取材に応じたDeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1のトレードを発表した。DeNAの木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長が横浜スタジアムで取材に応じ、トレードについて語った。木村社長は「日本人選手で投手の層の厚みを作る」との目的を明かし、「我々として積極的に出したい思いはない。先発投手がほしいという思いはずっとあった」とチーム事情を説明した。山本