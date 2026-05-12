フジドリームエアラインズのチャーター便 高松空港・2024年8月撮影 静岡市に本社を置く地域航空会社「フジドリームエアラインズ」は、高松－札幌(新千歳)間で2026年7月にチャーター便を運航します。 チャーター便は旅行会社が販売する旅行商品を購入して利用するものが多い中、このチャーター便は個人向け運賃を設定し、公式ホームペー