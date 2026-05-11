2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。木原さんが、人生のベスト3に挙げる好きな楽曲について語った。木原さんは「人生BEST3ソング」として、3位にBUMP OF CHICKENの「I」、2位にRhythmic Toy Worldの「僕の声」、そして1位にMrs. G