ＪＸ金属 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:10)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比53.3％増の1046億円に拡大し、27年3月期も前期比8.9％増の1140億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を27円→31円(前の期は109.55円)に増額し、今期は前期比11円減の20円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益