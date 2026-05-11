anoの楽曲「KILL LOVE」が、テレ東系ドラマ25『わたしの相殺日記』の主題歌に決定した。自身が地上波ドラマ単独初主演を務めるドラマのテーマソングとしての起用は初となる。ドラマ25『わたしの相殺日記』は『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送される。地上波ドラマ単独初主演となる、あのは、自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとす