これは筆者自身の体験です。PTA総会で役員決めが行われ、気づけば私を含め数人が役員を引き受けることに。その後、役員をきっぱりと断った“Aさん”からの口出しに戸惑い、心の中でモヤモヤが積もっていきました。最終的に、反省会での一言がきっかけで、実際に動くことの大切さを再認識した出来事です。 役員決めとAさんの変化 春のPTA総会での役員決め。みんなの顔が少し硬くなる中、Aさんが真っ先に「うちは共働きで忙し