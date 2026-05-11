PTA活動を「やりません宣言」した保護者。なのに口出しばかり。「ではぜひ」ベテラン役員がビシッと

これは筆者自身の体験です。PTA総会で役員決めが行われ、気づけば私を含め数人が役員を引き受けることに。その後、役員をきっぱりと断った“Aさん”からの口出しに戸惑い、心の中でモヤモヤが積もっていきました。最終的に、反省会での一言がきっかけで、実際に動くことの大切さを再認識した出来事です。

役員決めとAさんの変化

春のPTA総会での役員決め。みんなの顔が少し硬くなる中、Aさんが真っ先に「うちは共働きで忙しいので、今年は一切できません」と強く宣言しました。その一言で場が少し凍りついたものの、最終的に私を含め数人が役員を引き受けることに。発表会の準備もあると聞き、「大変そうだけど、やるしかない」と気持ちを切り替え、いざスタート。

活動が進むにつれ、Aさんの態度に違和感

その後Aさんから「もし何か手伝えることがあればやるかもしれないので、役員用のLINEグループに入りたい」と連絡がありました。断る理由もないので入ってもらいましたが、活動が進むにつれ、Aさんの言動に違和感を感じるようになりました。役員用のLINEグループで「去年のステージ装飾はもっと華やかだった」や、「そのプログラム順だと子どもたち混乱しない？」といった意見が続々と送られてきました。そのたびに「実際に準備している私たちはどうすればいいんだろう？」と感じることが増えていきました。ある晩、夜遅くに「その掲示物、ちょっと安っぽくない？」というメッセージが送られてきたときには、具体的な案もなくただの指摘だけ。それが続くたび、だんだんモヤモヤが積もっていきました。

発表会前日の不満

そして、発表会前日準備の日。体育館でステージ装飾や椅子並べをしている最中、その場にいないAさんから「その配置だと後ろの保護者見えにくいよ？」とLINEが送られてきました。実際に脚立に乗って作業していた私は心の中で「いや、今ここに来て言ってほしいんだけど……」と思わずツッコミを入れてしまいました。どうやらAさんは、役員用LINEグループで事前に送られていた配置図を見ていたらしく、それに対して指摘をしてきたようです。周りの役員たちも同じ気持ちだったようで、空気が一気に重くなった瞬間でした。