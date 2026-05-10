プロ野球のファーム・リーグは10日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。ロッテは巨人との交流戦（オーエンススタジアム江戸川）に5―4でサヨナラ勝ち。9回2死満塁で途中出場の育成ドラフト3位・杉山（愛知学院大）が遊撃にサヨナラの内野安打を放った。山口が2安打1打点。先発の育成選手・秋山は5回6安打3失点で、4番手・菊地が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。巨人先発・マタは5回3安打3失点（自責2）。浅