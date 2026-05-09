十分に睡眠をとろうとして早めに布団に入ったのに眠れない。なぜそのようなことが起きるのか。睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山真さんは「大人の睡眠は体内時計に強く支配されており、無理な早寝はかえって睡眠の質を下げる」という――。（第4回）※本稿は、内山真『やってはいけない睡眠の習慣』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AleksandarGeorgiev※写真はイメージです - 写真＝iSto