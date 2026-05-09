【モデルプレス＝2026/05/09】女優の上野樹里が5月8日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）の和田唱との2ショットを公開した。【写真】39歳月9女優「理想の夫婦」夫＆愛犬とのピクニックショット披露◆上野樹里、夫・和田唱とのプラベショット披露上野は「横シリーズ」「＃家族写真 ＃記念写真」とつづり、カメラを横向きにして撮影したショットを公開。「サンドイッチ」「フムスサンド