焼肉ファストフード店の焼肉ライクは、2026年5月7日から17日まで、全国の店舗で「ごはん・キムチ・スープ」が終日おかわり自由となるキャンペーンを実施しています。焼肉セットは690円から5月17日までの期間中に「焼肉セット」を注文すると、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由になります。一番お得なセットは690円の「ちょい焼きセット（うす切りカルビ＆鶏むね）」です。焼肉ライクのごはんは、もっちり食感で粘りや甘みのあ