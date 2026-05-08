『名探偵コナン』とアダストリアがコラボレーション。「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「RAGEBLUE」「JEANASIS」「PAGEBOY」「PBLIM」の全6ブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテムが発売されます。（写真）『名探偵コナン』とアダストリア6ブランドのコラボアイテムアパレルや雑貨などのコラボアイテムは、2026年5月9日（土）より各ブランド店舗およびand ST WEBストアで販売スタート！6ブランド44ア