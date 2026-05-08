かつて誰もが憧れた「光るナンバー」なぜ激減？昭和の終わりから平成初期にかけて、夜の街を走るクルマの定番ドレスアップだった「光るナンバープレート（字光式ナンバー）」。文字の部分だけが鮮やかなグリーンに浮かび上がるあの独特のスタイルは、かつて多くのクルマ好きを魅了しました。【画像】希望ナンバー「1515」の意味分かる？ 正解を画像で見る！（27枚）しかし令和となった近年、街中でその姿を見かける機会はす