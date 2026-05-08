俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月7日、自身のInstagramを更新。メイクアップアーティストの夢月さんにメイクしてもらった姿を公開しました。【写真】本田望結の美人ショット「めっっっっちゃ可愛い！！」本田望結さんは「夢月さんにメイクしてもらった」とつづり、写真を2枚載せています。レースのトップスを着た本田さんが、柔らかな表情でほほ笑む姿、手を組んだポーズを取る姿です。上品で美しいメイクが際立っ