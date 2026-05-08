「こんな変わるの凄い」本田望結、別人級？ メイク姿に「最近めちゃ可愛くなってない？」「凄く綺麗」反響！
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月7日、自身のInstagramを更新。メイクアップアーティストの夢月さんにメイクしてもらった姿を公開しました。
【写真】本田望結の美人ショット
ファンからは「めっっっっちゃ可愛い！！」「望結ちゃん凄く綺麗だよ」「可愛い 本田望結さん」「いつにも増して素敵です、望結さん」「ここ最近で一番可愛い。メイクさんでこんな変わるの凄い」「顔がシュッと美しいよ」「なんか最近めちゃ可愛くなってない？」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】本田望結の美人ショット
「めっっっっちゃ可愛い！！」本田望結さんは「夢月さんにメイクしてもらった」とつづり、写真を2枚載せています。レースのトップスを着た本田さんが、柔らかな表情でほほ笑む姿、手を組んだポーズを取る姿です。上品で美しいメイクが際立っています。
「綺麗なおねぇさんになったね」本田さんは同日、自身のX（旧Twitter）でも同じメイク姿の写真を公開。「じー」とつづったシンプルな投稿に、「綺麗なおねぇさんになったね」「可愛いですね」「逆かもしれませんが妹さんに似てきましたね」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)