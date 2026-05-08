10日から始まる大相撲夏場所で、石川県津幡町出身の横綱・大の里が休場することがわかりました。先場所、初日から3連敗と不振が続き4日目から休場していた大の里は、夏場所からの復帰を目指していましたが、左肩痛で調整が遅れ、2場所連続での休場となりました。