【UFOロボ グレンダイザーをつくる】 6月17日 発売予定 価格：各号2,399円 刊行頻度：週刊 刊行号数：全120号（※本コレクションの第261～380号） アシェット・コレクションズ・ジャパンは、週刊「UFOロボ グレンダイザーをつくる」を6月17日より発売する。価格は各号2,399円。 本商品は「鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル