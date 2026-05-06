GOOD NEWSは4月25日、北海道土産を提供する「HOKKAIDO BROWN CHEESE」より新作「北のシロエ」を発売します。■雪のような砂糖コーティングが食感のアクセントに同商品は、生地に北海道産ブラウンチーズを使用し、二層に焼き上げたバームクーヘンです。ブラウンチーズは、生乳からチーズを作る際に大量に出る副産物「ホエイ（乳清）」を煮詰めてつくる北海道産。キャラメルのような甘みと、乳清由来の心地よい酸味が重なり合う味わ