暑さが続く季節、帰宅後すぐにメイクを落としてさっぱりしたい…そんな声に応える「ソフティモ」のクールタイプが登場します。ひんやりとした使用感と、うるおいケアを両立したこの夏限定アイテムは、忙しい日々の“時短ケア”にもぴったり♡快適さとやさしさを兼ね備えた新クレンジングで、毎日のスキンケアをもっと心地よくアップデートしてみませんか。 ひんやり心地よいクール処方 今回登場する