デビュー12周年のWEST.が、12枚目のフルアルバム『唯一無二』を引っ提げて全国9都市28公演を回るアリーナツアー＜WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二＞を開催。3月21日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナから始まり、大阪・福岡・宮城を経て、5か所目の神奈川は5月5日・6日に横浜アリーナにて2日間3公演を行う。今回は、横浜アリーナ公演初日の、5月5日18時の公演をレポートする。“唯一無二を探す旅”をテーマに、メンバー