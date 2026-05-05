≠MEが5月4日(月・祝)、グループ初となるアリーナツアー＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞の初日公演を東京ガーデンシアターにて開催した。◆ライブ写真アリーナツアー開催に先駆け、前日の夜には≠ME公式YouTubeチャンネルにて、昨年11月に有明アリーナにて行われた「≠ME 特別公演2025」Day2の模様が全編公開されるサプライズもあった。アリーナツアー初日公演は昼夜2公演を開催している。“宇宙のどこかにある≠ME星