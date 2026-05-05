今回のお仕事ハックは「仕事が忙しい時に限って体調を崩す」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。仕事が忙しい時に限って体調を崩す大事な案件や繁忙期に限って体調を崩してしまいます。気合で乗り切ろうとするほど悪化し、自己管理ができない自分に落ち込みます。仕事と体調管理はどう両立すればいいのでしょうか。大事な時に限って体調を崩してしまうと、落ち込みますよね。気合で乗り切ろうとすればするほど