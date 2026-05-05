テイラー・スウィフトが映画『トイ・ストーリー5』に参加するのではないかという憶測が、海外ファンの間で広がっています。きっかけとなったのは、公式サイトに一時的に表示された“謎のカウントダウン”でした。 一瞬で消えたカウントダウンに注目 日本時間5月3日午前3時に終了するとみられるカウントダウンが、テイラーの公式サイトに短時間表示。その後すぐに削除されたものの、スクリーンシ