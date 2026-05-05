テイラー・スウィフト“消えたカウントダウン”に騒然『トイ・ストーリー5』参加説が急浮上

テイラー・スウィフトが映画『トイ・ストーリー5』に参加するのではないかという憶測が、海外ファンの間で広がっています。きっかけとなったのは、公式サイトに一時的に表示された“謎のカウントダウン”でした。

一瞬で消えたカウントダウンに注目

日本時間5月3日午前3時に終了するとみられるカウントダウンが、テイラーの公式サイトに短時間表示。その後すぐに削除されたものの、スクリーンショットがSNS上で拡散され、ファンの間で様々な考察が飛び交う事態となっています。

“トイ・ストーリー”を連想するデザイン

特に注目されているのは、サイトのビジュアル。青空に浮かぶ雲のようなデザインが、『トイ・ストーリー』の背景を思わせるとして話題に。さらに、最近のテイラーのにも服装にも、スカイブルーやイエロー、レッドといった映画を連想させるカラーが取り入れられているとの指摘もあります。

一部ファンの間では、ウエスタン調を思わせるモチーフのアクセサリーについても「作品へのオマージュではないか」との見方が浮上しています。

新曲発表の可能性も

テイラーはこれまで、アルバムリリース後にカウントダウンを用いて新たなコンテンツや限定盤を発表してきた経緯があり、今回も新曲や関連プロジェクトの発表ではないかとの見方が有力です。

ただし、現時点で『トイ・ストーリー5』との関係について公式な発表はなく、あくまでファンの間での推測にとどまっています。

『トイ・ストーリー5』はアメリカで6月19日に公開予定、7月3日に日本公開予定。もしテイラーの新曲が関わるとなれば、大きな話題となることは間違いありません。

※本記事は現時点での情報およびファンの考察をもとにしたもので、公式に発表された内容ではありません。Photo:Aflo