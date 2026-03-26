神戸生まれの洋菓子ブランド・モロゾフから、人気商品「クリームチーズケーキ」発売55周年を記念して誕生した「クリームリッチチーズケーキ」が、今年も期間限定で再登場します。濃厚でなめらかな口どけと、贅沢な素材使いが魅力のご褒美スイーツ。自分時間のおともにも、大切な人とのティータイムにもぴったりな注目の一品です♡ 贅沢素材が織りなす濃厚な味わい 「