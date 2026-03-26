モロゾフ 期間限定チーズケーキ再登場♡濃厚クリームリッチを堪能

神戸生まれの洋菓子ブランド・モロゾフから、人気商品「クリームチーズケーキ」発売55周年を記念して誕生した「クリームリッチチーズケーキ」が、今年も期間限定で再登場します。濃厚でなめらかな口どけと、贅沢な素材使いが魅力のご褒美スイーツ。自分時間のおともにも、大切な人とのティータイムにもぴったりな注目の一品です♡

贅沢素材が織りなす濃厚な味わい

「クリームリッチチーズケーキ」は、デンマーク王室御用達ブランドのクリームチーズ“Arla BUKO”と、北海道産の生クリームを合わせて焼き上げた贅沢なチーズケーキです。価格は1,620円。

中はとろりとクリーミーな食感で、ひと口食べると濃厚なコクが広がります。さらに、ミルキーなホワイトチョコレートとマダガスカル産バニラを加えることで、まろやかさと香り高い余韻を楽しめる仕上がりに。

チーズの奥深い風味とミルク感が絶妙に重なり合う、大人のためのスイーツです。

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5月1日から全国で期間限定販売

販売期間は5月1日（金）から7月下旬まで。全国の洋生菓子販売店舗にて取り扱われます。

春から初夏へと移り変わるこの季節にぴったりの、爽やかさとコクを兼ね備えた味わい。冷やしていただけば、よりなめらかな口どけを楽しめます。

手土産やホームパーティーのおもてなしスイーツとしても喜ばれそうです♪

※一部店舗でお取扱いがない場合や販売期間が異なる場合がございます。

モロゾフの歴史ある人気商品にも注目

1969年に発売されたモロゾフの「クリームチーズケーキ」は、まだチーズケーキが一般的ではなかった時代に登場しました。

1970年代に雑誌などでチーズケーキブームが広がる中、その先駆けとして多くの人に愛されてきた名品です。

発売以来、厳選したデンマーク産クリームチーズにこだわり続けてきたモロゾフ。その伝統と技術があるからこそ、今回の「クリームリッチチーズケーキ」にも確かな美味しさが息づいています。

まとめ

期間限定で再登場するモロゾフの「クリームリッチチーズケーキ」は、素材の上質さと濃厚な味わいが魅力の特別なスイーツ。

歴史あるブランドならではのこだわりが詰まった一品は、自分へのご褒美にも贈り物にもおすすめです。気になる方は、販売期間中にぜひチェックしてみてください♡