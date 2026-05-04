5日（火）は、西日本から北日本では、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。広がる青空に鯉のぼりがよく映えそうです。ただ、梅雨入りしている沖縄と奄美では、前線の影響でくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨が降る所もありそうです。5月5日は「立夏」で、暦の上ではこの日から夏が始まります。4日（月）は関東甲信では今年初の真夏日の地点もありましたが、5日の予想最高気温は西日本や東日本では平年並みか低く、名前