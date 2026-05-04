5月4日は、北日本を発達した低気圧が通過し、高気圧が東シナ海から西日本に移動してきました。このため、天気は西日本から回復し、日差しがも出てきました。ただ高気圧は、北寄りに進んでいるため、南西諸島では雲が多く、所により雨となっています。気象庁は、3日に鹿児島県・奄美地方で平年より9日早い梅雨入りを発表したのに続き、4日には沖縄地方の平年より6日早い梅雨入りを発表しました。那覇の天気予報では、7日にお日様マ