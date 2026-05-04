すぐにマウントを取ってくる人っていますよね。子どものことを応援したい気持ちはあるものの、会話のたびに自慢話が続くと、どう返すのが正解なのか戸惑ってしまうものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 止まらない自慢話 近所のママ友Bさんは、会うたびに息子さんの成績の話をします。「模試でまたA判定だったの！」「特待生を勧められてて」など、その内容はどんどんヒートアップ。 私は決まって