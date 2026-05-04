「うちの子、天才かも！」自慢が止まらないママ。でも、その顔はクマだらけ。彼女に起きていた異変とは？

すぐにマウントを取ってくる人っていますよね。子どものことを応援したい気持ちはあるものの、会話のたびに自慢話が続くと、どう返すのが正解なのか戸惑ってしまうものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

止まらない自慢話

近所のママ友Bさんは、会うたびに息子さんの成績の話をします。

「模試でまたA判定だったの！」

「特待生を勧められてて」

など、その内容はどんどんヒートアップ。

私は決まって「すごいね」と返していましたが、正直、心の中では重いため息をついていました。

テストの点数で子どもの価値を測るような彼女の口ぶりに、モヤモヤが募る日々。



次第に、Bさんと距離を置きたいとさえ思うようになっていました。

ふと抱いた違和感

ある日のことです。



いつものように自慢を繰り出すBさんの顔をふと見ると、目の下に薄っすらとクマがあり、どこか疲れ切っているように見えました。

そのとき、ふと思ったのです。



Bさんも子育てに必死で、本当はギリギリのところで踏ん張っているのでは？ と……。

必死に自分を追い込み、張り詰めた糸が今にも切れそうになっている。



「成績の自慢」という盾を構えていないと、Bさん自身が今にも崩れ落ちてしまいそうに見えました。

その必死な横顔を見た瞬間、私の中にあった苛立ちはどこかへ消え、なんだか胸がギュッと締め付けられたのでした。