フィンランドのデザインブランド「IITTALA(イッタラ)」は、「ポケモン」の誕生30周年を記念して、2026年5月1日から「イッタラ × ポケモン」初コレクションを発売。数ある「イッタラ」のテーブルウェアシリーズの中でも今回は「Origo(オリゴ)」が「ポケモン」の30周年を祝うキャンバスとなる。【写真】「ピカチュウ」にインスパイアされたカラーストライプ「イッタラ × ポケモン」初コレクションが登場■フィンランドの生活に欠か