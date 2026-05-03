IITTALAに遊び心あふれる「イッタラ × ポケモン」が登場！ピカチュウをデザインしたテーブルウェア「Origo」
フィンランドのデザインブランド「IITTALA(イッタラ)」は、「ポケモン」の誕生30周年を記念して、2026年5月1日から「イッタラ × ポケモン」初コレクションを発売。数ある「イッタラ」のテーブルウェアシリーズの中でも今回は「Origo(オリゴ)」が「ポケモン」の30周年を祝うキャンバスとなる。
【写真】「ピカチュウ」にインスパイアされたカラーストライプ
■フィンランドの生活に欠かせない「イッタラ」
1881年にフィンランド南部のイッタラ村で創業した「イッタラ」。独特な個性がありながらも生活に溶け込み、使いやすいものを作り続けている。シンプルで美しく、かつ機能的で使いやすい食器やガラス製品を多く生み出し、フィンランドの人たちにとって欠かせないデザインブランド。
これまで多くのデザイナーが「イッタラ」のコレクションに関わってきた。今回の「オリゴ」もそのひとつ。1999年に誕生したデザインで、目を惹くストライプの模様が特徴。大胆なデザインで「現代のクラシック」として親しまれてきた。
これまでオレンジやベージュ、レッドなどのカラー展開をしてきたが、今回はピカチュウをイメージしたイエローがベース。「ピカチュウ」にインスパイアされたカラーストライプが、食卓を華やかに彩る。
また、注目はプレートやボウルの真ん中に「ピカチュウ」をデザインしていること。「オリゴ」特有のグラフィカルなリズムと「ポケモン」が持つ豊かなストーリー性が溶けあっている。
今回展開するアイテムは、「イッタラ × ポケモン オリゴ マグ 0.4L」(5500円)、 「イッタラ × ポケモン オリゴ ボウル 0.25L」(5280円)、「イッタラ × ポケモン オリゴ プレート 20cm」(5500円)の3種。ポケモンファンはもちろん、日常の食卓に彩りを与えるテーブルウェアとして、多くの人に愛されるコレクションになっている。
そして、2026年5月1日の発売にあわせて、東京・恵比寿のアトレ恵比寿本館4階フォンティーヌ広場でポップアップを開催。「イッタラ × ポケモン」のコレクション展示に加え、特大オリゴ マグとピカチュウを背景にしたフォトスポットを用意。コレクションの世界観を体感できる。また、「イッタラ × ポケモン」のコレクションは、同じアトレ恵比寿本館5階にあるイッタラストアで購入できる。
長い歴史を持つデザインブランド「イッタラ」と世界中で愛される「ポケモン」。ともに時代を歩んできたアイコンの節目を祝う限定コレクションをぜひチェックしよう。
(C)2026 Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK.
取材・文／岡部礼子
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【写真】「ピカチュウ」にインスパイアされたカラーストライプ
■フィンランドの生活に欠かせない「イッタラ」
1881年にフィンランド南部のイッタラ村で創業した「イッタラ」。独特な個性がありながらも生活に溶け込み、使いやすいものを作り続けている。シンプルで美しく、かつ機能的で使いやすい食器やガラス製品を多く生み出し、フィンランドの人たちにとって欠かせないデザインブランド。
これまで多くのデザイナーが「イッタラ」のコレクションに関わってきた。今回の「オリゴ」もそのひとつ。1999年に誕生したデザインで、目を惹くストライプの模様が特徴。大胆なデザインで「現代のクラシック」として親しまれてきた。
これまでオレンジやベージュ、レッドなどのカラー展開をしてきたが、今回はピカチュウをイメージしたイエローがベース。「ピカチュウ」にインスパイアされたカラーストライプが、食卓を華やかに彩る。
また、注目はプレートやボウルの真ん中に「ピカチュウ」をデザインしていること。「オリゴ」特有のグラフィカルなリズムと「ポケモン」が持つ豊かなストーリー性が溶けあっている。
今回展開するアイテムは、「イッタラ × ポケモン オリゴ マグ 0.4L」(5500円)、 「イッタラ × ポケモン オリゴ ボウル 0.25L」(5280円)、「イッタラ × ポケモン オリゴ プレート 20cm」(5500円)の3種。ポケモンファンはもちろん、日常の食卓に彩りを与えるテーブルウェアとして、多くの人に愛されるコレクションになっている。
そして、2026年5月1日の発売にあわせて、東京・恵比寿のアトレ恵比寿本館4階フォンティーヌ広場でポップアップを開催。「イッタラ × ポケモン」のコレクション展示に加え、特大オリゴ マグとピカチュウを背景にしたフォトスポットを用意。コレクションの世界観を体感できる。また、「イッタラ × ポケモン」のコレクションは、同じアトレ恵比寿本館5階にあるイッタラストアで購入できる。
長い歴史を持つデザインブランド「イッタラ」と世界中で愛される「ポケモン」。ともに時代を歩んできたアイコンの節目を祝う限定コレクションをぜひチェックしよう。
(C)2026 Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK.
取材・文／岡部礼子
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